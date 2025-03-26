Mudanya'da Takla Atan Araçta İki Kişi Yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orta refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi. İ.F.T. idaresindeki 16 JLS 90 plakalı Fiat Punto marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tahkikat başlatırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - BURSA