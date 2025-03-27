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Mudanya'da Kaza: Otomobil Zeytin Bahçesine Uçtu, Sürücü Ağır Yaralı

Mudanya'da Kaza: Otomobil Zeytin Bahçesine Uçtu, Sürücü Ağır Yaralı
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Mudanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, taklalar atarak zeytin bahçesine uçtu. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Mudanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak zeytin bahçesine uçarken, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kasa, gece saat 00.00 sıralarında Mudanya ilçesi Aydınpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 RL 525 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı. Refüjden aşağı zeytinlik alandaki ağaçlara takılan otomobili görenler, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu ağır olduğu belirtilirken, otomobil ise vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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