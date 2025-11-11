Mudanya'da bir şahıs kendisine sigara vermeyen 27 yaşındaki genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak kaçtı. Bacağından yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganın peşine düştü.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi Altınkum Sahilinde gece yarısı saat 00.50 sıralarında 27 yaşındaki Muhammet E. İ., arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında yürüdüğü sırada, karşılarına çıkan alkollü oldukları iddia edilen üç kişilik bir grup ile tartışma yaşadı.

İddiaya göre gruptan biri, Muhammet E. İ.'den sigara istedi. "Sigaram yok" cevabını alan saldırgan, bir anda cebinden çıkardığı bıçakla genç adama saldırdı. Saldırganın savurduğu bıçak darbeleri, Muhammet E. İ.'nin sağ bacağına isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan Muhammet E. İ.'ye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. 112 Acil Servis ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle birlikte, yaralı genç ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Muhammet E. İ.'nin iki bıçak darbesi aldığı ve toplam 14 dikiş atıldığı öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından bıçaklı saldırganlar hızla bölgeden uzaklaşırken, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, sahil hattındaki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Sakinliğiyle bilinen Altınkum Sahili'nde yaşanan bu olay, mahalle halkında büyük korku ve endişe oluşturdu. Vatandaşlar, gece devriyelerinin artırılmasını talep etti. - BURSA