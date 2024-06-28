MSB, Suudi Arabistan'dan tedavi için getirilen hastaları Ankara'ya nakletmek için C-130 uçağı görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cudi şehirlerinde yoğun bakımda tedavi gören 13 hastanın ve beraberindeki 6 refakatçisinin Ankara'daki hastanelere nakledilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA