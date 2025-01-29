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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Çok guzel

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

chp ye başsağlığı dilerim:))kent uzlaşısından hevaller eksiliyor birer birer

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