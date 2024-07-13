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Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürecek" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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