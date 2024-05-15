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Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin bölgedeki güvenlik tehdidinin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken son haber Gara ve Hakurk bölgelerinden geldi. Bölgede düzenlenen operasyonlar sonucu tespit edilen 12 PKK'lı terörist, hava harekatı ile öldürüldü.

"OPERASYONLAR TEK TEÖRİST KALMAYINCAYA KADAR SÜRECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz!' ifadeleri kullanıldı.

Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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