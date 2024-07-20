Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Yapılan başarılı 2 operasyonda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" açıklaması yaptı.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

TSK KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE TERÖR TEMİZLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz'da ise Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.