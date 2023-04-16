Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgelerimize eş zamanlı saldırı: 4 Mehmetçik yaralandı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçik, Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize terör örgütü PKK/YPG tarafından eş zamanlı saldırı gerçekleştirildi. Yaralanan 4 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HAVAN VE ÇNRA ATIŞLARI İLE SALDIRI

Ankara Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhal güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor."