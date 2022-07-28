MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüleri paylaştı. MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklara gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerine yönelik görüntüler yayımlandı. Bakanlığa ait söz konusu paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor" ifadeleri yer aldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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