Motosikletten Koltuk Taşıyanların Tehlikeli Yolculuğu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki kişinin motosikletle koltuk taşıması, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. İlginç taşıma yöntemi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklette bulunan iki kişi, aralarına yerleştirdikleri koltukla yolculuk yaptı. Rampada güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsünün zaman zaman dur-kalk yaptığı, arkada oturan kişinin ise koltuğu tutmakta zorlandığı görüldü.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu taşıma yöntemi, motosikletin arkasından gelen bir aracın yolcusu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlere pes dedirtti. - KARABÜK