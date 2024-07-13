Motosikletli uyuşturucu satıcıları jandarmadan kaçamadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.A. ve M.Y. isimli şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ceylanpınar ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarını değerIendiren ekipler, motosikletli 2 şüpheliyi, jandarma kontrol noktasında durdurdu. Durdurulan motosikletli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 550 gram kokain ile 10 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.A. ve M.Y. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.