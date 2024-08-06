Önce sohbet etti ardından kurşun yağdırdı! Soğukkanlı saldırgan kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletle köfteci dükkanına gelen 2 şüpheliden biri, esnafa ateş açtı. Karın boşluğundan yaralanan dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.

BİR SÜRE KONUŞTUKTAN SONRA SİLAHINA DAVRANDI

Olay, Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana geldi.2 şüpheli, plakası henüz öğrenilemeyen bir motosikletle köfteci dükkanına geldi.

Motosikletten inen T.U. isimli şahıs, dükkanın önünde bir süre dolaştıktan sonra iş yeri sahibi D.B ile sohbet etmeye başladı. Şüpheli, bir süre sonra D.B.'ye ateş açtı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin rahat ve soğukkanlı tavırları ise oldukça dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.