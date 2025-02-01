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Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine kurşun yağdırdı

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Bursa'da bir şahıs, motosikletle seyir halindeyken iş yerine kurşun yağdırdığı husumetlisini vurdu. Dini nikahlı eşinin babasına tehdit mesajları gönderdiği için sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini söyleyen şahıs tutuklandı.

Bursa'da kaporta ustası olarak çalışan Muhammet Faruk Arifoğlu (29), 22 Ocak'ta husumetlisine dehşeti yaşattı. Arifoğlu, arkadaşı Ramazan Aslan'la beraber motosikletle husumetlisi Soner Y'nin işlettiği büfenin önüne geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Arifoğlu, hareket halindeki motosikletten tabancayla ateş edip Soner Y.'yi yaraladı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Soner Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan ve arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

"TABANCAMLA RASTGELE ATEŞ ETTİM"

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Muhammet Faruk Arifoğlu yöneltilen suçlamaları kabul etti. Olay akşamı aşırı derecede alkollü olduğunu söyleyen Muhammet Faruk Arifoğlu verdiği ifadesinde, "Geçen yıl S.P. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başladık. Bu birlikteliğimizden rahatsız olan S'nin ailesi benimle konuşmuyordu. Olay akşamı alkol aldıktan sonra oturuyordum. Arkadaşım olan Soner Y.'nin, sosyal medya hesabımdan S'nin babasına, ''Seni ve kardeşlerini öldürüp, çocuklarını kaçıracağım, evini yakacağım' şeklinde tehdit mesajları göndermiş. Sinirlendim. Arkadaşım olan Ramazan'ı arayıp, birlikte gezelim, dedim. Bir süre önce hurda pazarından aldığım motosiklet ile Ramazan'ın yanına gittim. Alkollü olduğum için motosikleti o kullanıyordu. Ben ise arkasında oturuyordum. Ramazan'ı, Soner'in iş yerinin önüne yönlendirdim. Bu sırada tekel bayisinin önünde bulunan Soner'i görünce tabancam ile rastgele ateş ettim. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Motosikleti ise yol üzerinde yaktıktan sonra evlerimize gittik. Sonraki gün polis tarafından yakalandım. Ramazan'ın olaydan haberi yoktu" dedi.

"GEÇMİŞE DAYALI HUSUMETİM VAR"

Soner Y., ise ifadesinde "İş yerimin önünden skuter tarzı bir motosiklet geçti. Bu motosikletin üzerinde 2 kişi vardı. Motosikletin arkasında oturan kasklı şahıs bana ateş etti. Bu isimlere geçmişe dayalı husumetim vardı" dedi.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi süren Soner Y., saldırganın yönelttiği suçlamaları kabul etmezken Ramazan Aslan ise arkadaşının yapacağı silahlı saldırıdan haberdar olmadığını, olaydan sonra ona kızdığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine kurşun yağdırdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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