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Motosikletin üzerinde oturduğu sırada üzerine klima ünitesi düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde öldü

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de korkunç bir kaza yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir binadan düşen büyük klima ünitesi 18 yaşındaki genci vurdu. Motosikletinde arkadaşıyla sohbet eden genç olay yerinde can verdi. Arkadaşı yaralandı ama kurtuldu. Polis, olayı cinayet şüphesiyle soruşturuyor. Bu trajedi, çevremizdeki tehlikelere karşı uyanık olmamız ve güvenlik önlemlerinin önemini vurguluyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüyler ürperten bir kaza yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, büyük bir klima ünitesinin yüksek bir binadan düşerek 18 yaşındaki bir gencin başına çarptığı görülüyor. Maalesef genç, bu feci kazadan kurtulamadı.

Olay şöyle gerçekleşti: Genç, motosikletinin üzerinde arkadaşıyla sohbet ediyordu. Sohbet bitip de genç motosikletini çalıştırdıktan hemen sonra, üç katlı bir apartmandan kopan klima ünitesi gencin üzerine düştü. Genç anında yere yığıldı.

Çevredekiler hemen yardıma koştu ve genç acilen hastaneye kaldırıldı, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı da yaralandı ama şans eseri kurtuldu. Yerel polis, olayı cinayet şüphesiyle soruşturuyor.

Bu tür beklenmedik kazalar ülkemizde de sıkça yaşanıyor. Özellikle inşaatlarda düşen malzemeler veya balkonlardan düşen saksılar can almaya devam ediyor. Benzer şekilde, iş kazaları da ülkemizin kanayan bir yarası.

Bu olay, çevremizdeki tehlikelere karşı her zaman dikkatli olmamız gerektiğini ve iş güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Ayrıca, apartman yöneticileri ve ev sahiplerinin, binaların dış cephesindeki eşyaların güvenliğini sağlaması gerektiğini de vurguluyor.

Motosikletin üzerinde oturduğu sırada üzerine klima ünitesi düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde öldü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Yeni Delhi Hindistan Hindistan 3-sayfa Dünya Güvenlik İnşaat 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

ersin avseren:

olmaz böyle birşey ya????

7
2
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Kardes Ulke Ile Bagimizi Hic Bir Guc Koparamaz..

4
3
yanıtYanıtla
FB:

Kader

0
0
yanıtYanıtla
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