Motosiklet Üzerinde Dev Ekran Televizyon Taşıyan Kasksız Yolcu Kameralara Yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet üzerindeki kasksız yolcunun dev ekran televizyonu kilometrelerce taşıması, kameralara yansıdı.

Olay, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 U 8525 plakalı motosiklet ile 70 inç dev ekran televizyon taşıyan motosiklet sürücüsü ve kasksız yolcu, o esnada aynı caddede giden vatandaşların kamerasına yansıdı. Motosikletin sürücüsü ve yolcusunun, can güvenliğini tehlikeye düşüren taşıma işlemi ise görenlere "pes" dedirtti.

Görüntülerde motosiklet arkasındaki yolcunun bir elini motosikletin arkasına bir elini televizyona tutarak ilerlediği görüldü. Yaklaşık 2 kilometre süren yolculuk, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde son buldu. - MUĞLA