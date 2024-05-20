Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Tutkunu Mustafa Karaca'nın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden motosiklet tutkunu Mustafa Karaca, trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden motosiklet tutkunu Mustafa Karaca (42), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Ulu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Kaymakam Hayrettin Baskın ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Mustafa Karaca, Yaylacık Mezarlığı'na defnedildi.Mustafa Karaca'nın ölümüne neden olan kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Karaca, eşi Sema Karaca ile birlikte motosiklet üzerindeyken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına çarptı.Kazada ağır yaralanan Sema Karaca ise hastaneye kaldırıldı.Uzun yıllardır motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet gruplarına üye olduğu öğrenilen Mustafa Karaca'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Karaca Motosiklet Tavşanlı Kütahya trafik Motosiklet Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı

Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title