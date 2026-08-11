Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Kuruçay yolunun 1. kilometresinde, Marangozlar Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kuruçay istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 43 AGH 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet takla atarak devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, devrilen motosikletin altında kalarak yaralanan sürücü S.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.