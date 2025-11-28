Motosiklet Sürücüsünün Acı İçindeki Hassasiyeti

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası yerde acılar içinde kıvranırken kendi acısını bir kenara bırakarak kazaya karışan araçta panikleyen kadın ve küçük çocuğunu sakinleştirmeye çalışan motosiklet sürücüsü İHA'ya konuştu. Genç motosikletlinin gösterdiği hassasiyetin sebebinin ise küçük yaşta hayatını kaybeden ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Kaza 19 Kasım tarihinde Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Mümin Şahin'in kullandığı 07 CFP 880 plakalı motosiklet, 2545. Sokak kesişimine geldiğinde Rümeysa A.'nın kullandığı 07 CBK 962 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yerde acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsü, çarpıştığı otomobilin sürücüsü ve küçük çocuğunun ağladığını fark edince kendi acını bir kenara bıraktı.

Sözleri ile yürekleri ısıtmıştı

Kaza nedeniyle panikleyen genç kadın ve kucağındaki çocuğu sakinleştirmek isteyen Mümin Şahin, "Ablam korkma. Ben iyiyim. Kolum bacağım ağrıyor sadece, çocuğa su içirin. Her şeyden önemlisi çocuk" diyerek durumunun iyi olduğunu, panik yapmamalarını istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Mümin Şahin'in araçtan inen küçük yaştaki çocukları teselli edici sözler sarf etmesi gündeme oturdu. Kazanın meydana geldiği noktada İHA'ya konuşan motosiklet sürücüsü Mümin Şahin, 5 yaşındayken ikiz kardeşinin öldüğünü, bu durumun kendisini çok etkilediğini söyledi.

Hassasiyetin nedeni küçük yaşta kaybettiği ikiz kardeşi

Araçtan inen ve panik halindeki kadın ve çocuğunu görünce kardeşini küçük yaşta kaybetmesi nedeniyle durumdan etkilenmemelerini istediğini belirten Şahin, "Kaza ile ilgili hatırladığım, otomobilin yola çıkması. Gözlerimi açtığımda karşımda 2 kadın ve 2 çocuk vardı. Çocukların benim durumumdan etkilenmemesi için benim bir şeyim olmadığını belirterek çocukları başımdan uzaklaştırmalarını istedim. Bundan başka amacım yoktu. Kardeşimin küçük yaşta ölmesi nedeniyle çocuklara karşı ayrı bir hassasiyetim var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları korumamız, kollamamız lazım" dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın sokaktan çıktığı anda motosikletin gelerek çarpıştığı anlar ve sonrasında çevredeki vatandaşların yaralı sürücünün yardımına koşması yer aldı. - ANTALYA