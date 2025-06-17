Motosiklet Sürücüsü Servis Minibüsü ile Çarpıştı, Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki D.A.O., hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeni Mahalle, Seyran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.O.'nun kullandığı motosiklet Seyran Caddesinde seyir halinde olan öğrenci servis minibüsüne ön yan kapıdan çarptı. Kazayı servis aracı sürücüsü ile araç içerisindeki öğrenciler yara almadan atlatırken, motosikletten yola savrulan 15 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü çocuk ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
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