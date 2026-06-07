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Kula'da kafa kafaya çarpışma: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Kula'da kafa kafaya çarpışma: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Otomobilin altında sıkışarak bacağında ağır yaralanma meydana gelen gencin yaşam mücadelesi sürüyor.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde bulunan Emir Kaplıcaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışında ilçe merkezine gitmek üzere 45 AGR 912 plakalı motosikletiyle yola çıkan 18 yaşındaki Sinan Gökoğlan, karşı yönden gelen S.Ö. (26) yönetimindeki 45 BAR 324 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte otomobilin altında kalan genç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Sinan Gökoğlan'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Otomobilin altında sıkışmanın etkisiyle bacağında ağır yaralanma meydana gelen Gökoğlan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü S.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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