Motosiklet, kırmızı ışıkta yola atlayan yayaya çarptı: 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde yeşil ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya, Z.Ş. idaresindeki 54 AIV 835 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada ismi henüz öğrenilemeyen yaya, sürücü Z.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.A. isimli kadınlar yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralanan yaya hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar hastaneye gitmeyi reddetti. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan 2 kadın, vatandaşların ısrarı üzerine özel araçla hastaneye sevk edildi.

Kazaya tanık olan Mesut Savaş, "Yayalara yanan kırmızı ışıkta geçen adama motosiklettekiler çarptı ve sonrasında düştüler. Durumu görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Motordakiler takla atarak savruldular" dedi.