Motosiklet Kazasında Yaralanan Yaya, Esnafın Şemsiyesiyle Korundu

Motosiklet Kazasında Yaralanan Yaya, Esnafın Şemsiyesiyle Korundu
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Karabük'te motosikletin çarptığı yaya ve motosikletten düşen yolcu yaralandı. Yaralıyı, çevredeki esnaflar güneşten şemsiye ile korudu. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet kazasında yaralanan yayayı güneşten şemsiye yardımıyla korudular

Seyir halindeki motosiklet yola çıkan yayaya çarptı: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki motosikletin çarptığı vatandaş ile motosikletteki yolcu yaralandı. Yolda yatan yaralıyı, çevredeki esnaf güneşten şemsiye yardımı ile korudu.

Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl Mah. Prof. Dr. Burhanettin UYSAL Caddesi üzerinde meydana geldi. N.D. idaresindeki 78 ABD 268 plakalı motosikleti ile seyir halinde olduğu esnada market önüne aracını park ederek yola çıkan M.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile birlikte motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan eşi Ö.N.A.D'nin yere düşerek yaralandı. Yolda yaralı olarak yatan M.S. isimli yayayı ambulans gelene kadar çevredeki esnaf şemsiye yardımı ile güneşten korumaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - 3.Sayfa
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