Motosiklet Kazasında Derin Yarık Tehlikesi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, asfalt yolun ortasındaki derin yarık nedeniyle motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü, vücudundaki travmalarla kazayı atlattı ve yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Ovacık ile Mudarlı mahalleleri arasındaki yolda, asfaltın ortasında bulunan derin yarık nedeniyle motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, düşerek yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yolun ortasında boydan boya uzanan ve bir ihmal sonucu kapatılmadığı iddia edilen yarığa tekerleğin girmesiyle motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Kazada hem sürücü hem de motosiklet savruldu. Korku dolu anlar yaşayan genç adam, kazayı vücudundaki travmalarla atlattı.

Kazanın ardından yapılan sağlık kontrolünde sürücünün vücudunda kırık ya da çatlak bulunmadığı ancak kaburgalarında ve boyun bölgesinde düşmeye bağlı ezilmeler ve travma oluştuğu öğrenildi.

Sürücü, yasal yollardan hakkını arayacağını bildirdi.

Öte yandan, kaza anı kask kamerasına da yansıdı. - KOCAELİ

