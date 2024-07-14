Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınpınar Köyü - Düzce yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydınpınar köyünden Düzce istikametine seyretmekte olan E.G.'nin yönetimindeki 81 AEB 538 plakalı motosiklet, evin bahçesinden yola çıkmaya çalışan M.D. idaresindeki 54 TH 319 plakalı marka otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü E.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y. ve otomobildeki T.C. ve C.Ş. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.