Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde plakasız motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mustafa Can K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde Mustafa Can K. idaresindeki plakasız motosiklet ile Serhat K. yönetimindeki 02 ABB 379 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Can K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.