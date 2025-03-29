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Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı kameralarla kaydedildi.

Motosiklet ile aracın çarpışma anı kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı kameralara yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Hüseyin Yanık idaresindeki 06 BKC 821 plakalı hafif ticari araç, refüj üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Bu esnada yolda seyir halinde bulunan İsmet Desteci idaresindeki 02 AFE 408 plakalı motosiklet hafif ticari araca yandan çarptı. Meydana gelen kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmet Desteci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
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