Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hafif ticari araç ile çarpışarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halindeki Serdar A.'nın kullandığı 07 BUB 227 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halindeki Tetiana Y.'nin kullandığı 34 MJP 513 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa