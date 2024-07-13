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Motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatma Yeşilyurt'un kullandığı 07 BRR 252 plakalı elektrikli motosiklet ile plaka ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Güvenlik Kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü Fatma Yeşilyurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Diğer taraftan kazaya karışan motosiklet sürücüsünün trafik ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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