Motosiklet Engelli Vatandaşa Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Mustafa Taşağır'a motosiklet çarptı. Olayda yaralanan Taşağır, hastaneye kaldırıldı. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa, motosiklet çarptı. İlçede "Mustafa abi" olarak tanınan zihinsel engelli Mustafa Taşağır, kazada yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Taşağır'a, seyir halindeki 34 NMR 21 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Taşağır'a ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Taşağır'ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması ve yere savrulması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
