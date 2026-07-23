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İzmir’de moto kurye ölümünde 2 gözaltı

İzmir’de moto kurye ölümünde 2 gözaltı
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İzmir'de yola düşen metal parçaya çarparak 40 gün sonra hayatını kaybeden moto kurye Akın Payaz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, vincin denge ayağının düştüğü tespit edildi; sürücü E.K. ve firma mesul müdürü T.T. gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yola düşen metal parçaya çarparak ağır yaralanan ve 40 günlük yaşam mücadelesini kaybeden moto kurye Akın Payaz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, vinç sürücüsü ve firma yetkilisi gözaltına alındı.

Kaza, 9 Haziran'da Bayraklı ilçesi Çevre Yolu tünelleri çıkışı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki moto kurye Akın Payaz, yola düşen metal bir parçaya çarparak ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 40 gün boyunca tedavi gören Payaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamera görüntüleri ve deliller incelendi

Payaz'ın vefatının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yeri incelemeleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve toplanan delillerin titizlikle değerlendirilmesi sonucu, kazaya sebebiyet veren metal parçanın seyir halindeki bir vince ait denge ayağı olduğu tespit edildi.

"Taksirle ölüme neden olma" suçlaması

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yola düşen denge ayağının ait olduğu vinci belirledi. Gelişmelerin ardından harekete geçen kolluk kuvvetleri, vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T.'yi "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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