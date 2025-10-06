MOSSAD Ajanlığı İddiasıyla İki Kişi Tutuklandı
Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu iddia edilen dedektif ve avukat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik İsrail gizli servisi MOSSAD adına ajanlık faaliyetinde bulundukları iddiasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
