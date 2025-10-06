Haberler

MOSSAD Ajanlığı İddiasıyla İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu iddia edilen dedektif ve avukat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik İsrail gizli servisi MOSSAD adına ajanlık faaliyetinde bulundukları iddiasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
