Moskova'da 4 havalimanında uçuşlar İHA tehdidiyle yaklaşık 7 saat durduruldu

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Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), bu gece başkent Moskova'daki Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarındaki uçuşların geçici olarak kısıtlandığını açıkladı. Kaynaklar, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı tehditleri nedeniyle gün boyunca 370'ten fazla uçuşun ertelendiğini, 62 uçuşun ise iptal edildiğini öne sürdü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırı tehdidi nedeniyle sivil havacılık faaliyetlerinde aksama yaşandı. Kentteki 4 havalimanında uçuşlar yaklaşık 7 saat boyunca büyük ölçüde durduruldu. Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandığını bildirdi. Yerel kaynaklar, havalimanlarındaki durumun saat 07.00 sıralarında normale döndüğünü aktardı.

Aksaklık nedeniyle havalimanlarında bekleyen yolcular da olumsuz etkilendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, terminallerde oluşan kalabalıklar dikkat çekti. Kaynaklar, Moskova'da gün boyunca 370'ten fazla uçuşun ertelendiğini, 62 uçuşun ise iptal edildiğini öne sürdü. Havalimanlarındaki aksaklıkların Ukrayna'ya ait İHA'ların Moskova hava sahasına girdiğinin tespit edilmesinin ardından yaşandığı iddia edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin 15 İHA'nın kullanıldığı bir saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Ayrıca Rus kaynaklar, Ukrayna'dan gönderildiği öne sürülen keşif balonlarının Yaroslavl bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı