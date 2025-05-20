Mogan Gölü'ne Atlayan Şahıs Kurtarıldı

Mogan Gölü'ne Atlayan Şahıs Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 'kurtuldum' diye bağırarak Mogan Gölü'ne atlayan bir şahıs, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gölden çıkarıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'kurtuldum' diye bağırarak kendini Mogan Gölü'ne atan şahıs, ekiplerin çalışmalarının ardından gölden çıkarıldı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Atatürk Sahil Parkı kıyısında bir vatandaş kendini Mogan Gölü'ne attı. Atladığı esnada 'kurtuldum' diye bağırması görenleri hayrete düşürdü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada göle atlayan şahsın yüzme bildiği anlaşıldı. Ekipler şahsı ikna edip gölden çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin uğraşı sonucunda ikna olan vatandaş, balıkçı oltasına tutunarak gölden çıkartıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salih Özcan eski takımı ile görüşmelere başladı

Milli yıldızımız eski takımına imza atıyor
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor

Efsane kaleci cuma günü futbolu bırakıp teknik adam oluyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.