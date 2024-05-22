Model Crystal McKinney, Amerikalı rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında kendisini taciz ettiği gerekçesi ile dava açtı

Kısa süre önce eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı videonun ortaya çıkmasından sonra özür dileyen Amerikalı rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, hakkında 2003 yılında bir modele uyuşturucu verip taciz etti suçlaması ile dava açıldı.

Model Crystal McKinney, 22 yaşındayken Combs'un kendisine alkol ve muhtemelen uyuşturucu katkılı marihuana verdiğini ve ardından New York'taki stüdyosunun banyosuna götürüp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Bayıldıktan sonra bir takside uyandığında cinsel saldırıya uğradığını fark ettiğini belirtti.

Bu dava, son aylarda Combs'a karşı yapılan birçok suçlamanın en yenisi oldu. Kasım ayında eski kız arkadaşı Cassie Ventura, Combs'u tecavüz ve tacizle suçladığından beri altı dava açıldı.

McKinney, Cipriani'deki bir Erkek Moda Haftası etkinliğinde tanıştıkları Combs'un onu stüdyosuna davet ettiğini söyledi. Burada alkol aldıklarını ve marihuana içtiklerini belirtti. Marihuananın çok güçlü olduğunu ve başka bir uyuşturucu ile karıştırılmış olabileceğini düşündü.

Olayın ardından McKinney, modellik kariyerinin bittiğini ve 2004 yılında intihar etmeye teşebbüs edeek kadar depresyona girdiğini iddia etti.

Nisan ayında Combs'un Florida ve California'daki malikaneleri, insan ticaretiyle ilgilenen bir İç Güvenlik Bakanlığı ekibi tarafından basıldı. Combs, başlangıçta tüm suçlamaları reddetmesine rağmen, Pazar günü 2016 yılında Ventura'yı bir otel koridorunda dövdüğüne dair görüntüler ortaya çıktıktan sonra özür diledi.