Modacı Özkan Karakuşoğlu: 22 yaşına kadar altımı ıslatıyordum, annemden şiddet gördüm

Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Moda Tasarımcısı Özkan Karakuşoğlu, çocukluk yıllarında annesinin sert baskıları altında yaşadıklarını ve bunun kendisinde yarattığı travmaları açıkladı. 22 yaşına kadar altını ıslattığını paylaşan Karakuşoğlu, yaşadığı korkular ve hayatındaki zorlukları içtenlikle anlattı.

"ANNEMDEN ŞİDDET GÖRDÜM, DEFALARCA İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Nasıl bir çocukluk geçirdiğini anlatan Karakuşoğlu, "Çok içine kapanık, kendini ifade edemeyen, naif bir çocuktum. Çok dominant bir annem vardı, çok sert. Baba da bir o kadar yumuşaktı. Annemim beni fazla ezmesi ve evdeki naifin, sessizliğin vermiş olduğu çocuklukla annemin her söylediği bir emir olurdu benim için. Dışarı çıkma diyorsa çıkmıyordum, otur diyorsa oturuyordum, kalk diyorsa kalkıyordum. Hayatta ilk aşık olduğum kadın annemdir, annemden tir tir titreyip ona olan sevgimi kimse engelleyemedi. Annemden çok sağlam şiddete uğrayabiliyordum ama hiç kızamıyordum anneme. Defalarca intihar etmeyi düşündüm." dedi.

"22 YAŞINA KADAR ALTINI ISLATAN BİR ADAMDIM"

Çarpıcı bir itirafta bulunan Karakuşoğlu, "Ben 22 yaşına kadar altını ıslatan bir adamdım. Altımı ıslatmamdan dolayı o dönemler o baskıları tarif etmem mümkün değil. O kadar baskıya uğradım ki, sırf altımı ıslatıyorum diye. Rezil olurum diye çok korkuyordum. Hatta evlenecek olduğum ilk eşime bile açıklamasını yapmıştım, böyle bir şeyle karşılaşırsan yüzüme vurma demiştim. Evlendiğimde o olayı bir kere yaşadım ve eşim hiç yüzüme vurmadı." ifadelerini kullandı.