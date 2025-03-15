MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde emniyet müdürü olan firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek", "istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek" başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana'da MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G.'nin yakalandığını açıkladı.

Paylaşımında "FETÖ'cüleri tek tek yakalıyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

BYLOCK LİSTESİNDE ADI GEÇİYOR

Şüphelinin ByLock kullanıcı listesinde adı geçtiği de bildirildi.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Ankara İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince yapılan çalışmalar sonucu; Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan; Kamu görevinden ihraç edilen, ByLock kullanıcı listesinde adı geçen ve MİT tırlarının Adana'da durdurulduğu dönemde Adana il Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi, A.Z.G., düzenlediğimiz operasyonla Ankara, Yenimahalle'de saklandığı evde yakalandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'i, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cüleri tek tek yakalayacağız." ifadesini kullandı.