MİT'ten Irak'ta PKK Operasyonu: İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın İran yapılanması olan YRK kurucuları arasında yer alan ve sözde Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sorumlusu olan "Amed Serhed" kod adlı İslam Dotkanlou ile koruması "Şivan Çiya" kod adlı Akam Şahe'yi Irak Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İslam Dotkanlou'nun Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti. MİT'in hedef listesinde yer alan PKK'lı Dotkanlou'nun son olarak Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. PKK'ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist, MİT'in hedef listesine alındı. Sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüten Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu Dotkanlopu'nun koruması İranlı "Şivan Çiya" kod adlı Akam Şahe'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi. Türk güvenlik güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlediği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi. MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İslam Dotkanlou ve Akam Şahe'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başladı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda ise düğmeye basıldı. Terörist Dotkanlou ve Şahe, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

İran'ın Makü şehrinde doğan İslam Dotkanlou, 2002 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Daha sonra Türkiye'ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok eyleme katıldı. 2009 yılında İran'ın Makü, Urmiye ve Mukriyan kentlerinde faaliyet yürüttü. Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri'nin (YRK) kurucuları arasında da yer alan Dotkanlou, 2020'de Irak'ın Süleymaniye şehrindeki Pencevin kırsalında Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde sorumlusu olarak görevlendirildi.

İran'ın Serdeşt şehrinde doğan "Şivan Çiya" kod adlı Akam Şahe ise, 2016'da PKK/KCK-PJAK YRK kırsal kadrolarına katıldı. İran Mukriyan'da faaliyet yürüttükten sonra 2022 yılında Türkiye'ye geçiş yapan Şahe, Hakkari'de Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler içerisinde yer aldı. Şahe, 2024'te ise Irak'ın Süleymaniye şehrinde görevlendirildi. - ANKARA