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MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Sözdar Afrin kod adıyla bilinen Şiraz Ömer'in terör örgütünün maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev aldığı bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden olan Sözdar Afrin kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜTÜN MALİYE YAPILANMASINDA YÖNETİCİYDİ

PKK/YPG'nin maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu yeri tespit edilen terörist ÖMER adım adım takip edildi.

MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK/YPG'li Ömer, Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

SÖZDAR AFRİN KOD ŞİRAZ ÖMER KİMDİR?

Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı. Bir süre Irak/Kandil'de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi.

Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ'nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev alıyordu.

MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i etkisiz hale getirdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

bir cenabet yok olmuşş çok şükürr... darısı hepsinin başına inşl..

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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

iniz ayağınız dert görmesin..namlunuza sağlık

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