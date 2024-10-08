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MİT, PKK/YPJ İçerisindeki Hezal Belge'yi Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK/YPJ İçerisindeki Hezal Belge'yi Etkisiz Hale Getirdi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPJ içerisinde Amude bölgesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de canlı bomba eylemi planlayan Hezal Belge'yi düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPJ içerisinde Amude bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge'yi Suriye/Amude'de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

"Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan Hezal Belge, PKK/YPJ içerisinde uzun süredir faaliyet gösteriyordu. PKK'lı terörist Belge, PKK'nın Suriye'deki kadın askeri kanadı YPJ'ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ediyordu.

Türkiye'de planlanan eylem nedeni ile MİT'in hedef listesindeydi

PKK/YPJ'li Hezal Belge, Türkiye'ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi. Hezal Belge, birçok eylem denemesini, güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremedi ve her seferinde ileri bir tarihe erteledi.

Türkiye'de canlı bomba eylemi planlaması nedeni ile MİT, PKK/YPJ'li Hezal Belge'yi öncelikli hedef listesine koydu.

MİT'in uzun süren takibi neticesi H. Belge'nin son olarak Amude'de olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edildi. Operasyon için uygun şartların oluşması ile Hezal Belge, MİT'in Suriye/Amude'de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Hezal Belge kimdir?

Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge, 2004'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt üst yönetimi tarafından 2015'te PKK/YPJ sözde Derik Kadro Cezaevi Sorumlusu olarak görevlendirildi ve Suriye sahasına geçti 2019'da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

2021'de PKK/YPJ Kamışlı sözde sorumlularından iken girdiği çatışmada başından yaralandı. Irak/Süleymaniye'de tedavi gördü, daha sonra tekrar Suriye'ye geçti. Belge, 2023'te PKK/YPG Kahtaniye Kongra-Star sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi. Son olarak da 2024'te PKK/YPG içerisinde Amude'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Savaş ve Çatışma Operasyon Politika Güvenlik Türkiye 3-sayfa Terör Dünya PKK

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