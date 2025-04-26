MİT, John Philby'nin Ürdün'deki Faaliyetlerine Dair Tarihi Raporu Yayınladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratçı John Philby'nin (Abdullah Philby) Ürdün'deki faaliyetlerine ilişkin rapor paylaştı.

MİT, İngiliz istihbaratçı John Philby Müslüman olduktan sonraki bilinen ismiyle Abdullah Philby'nin eski bir Osmanlı toprağı olan Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine ilişkin eski bir raporu resmi internet sitesinde yayınladı.

Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans Servisi'nin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi geçen hafta Beyrut'a gelmiş ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen birkaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdür Abdülkadir El-Cündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır. Öğrendiğime göre Şibli Bişara İntelijans Servisi yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling ile Beyrut'un Senjorj Oteli'nde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin Emir Abdullah'ın Suriye'ye Kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır." - ANKARA