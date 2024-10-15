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MİT, El Kaide Üyesi Teröristi Afrika'da Yakaladı

MİT, El Kaide Üyesi Teröristi Afrika'da Yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da düzenlenen bir operasyonla yakaladı. Baykara'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylemlerini itiraf ettiği ve Türkiye'deki hassas noktalara dair planları olduğu öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı, Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı. İfadesinde, sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden Baykara'nın, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların da kim olduğunu söylediği belirtildi.

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, El Kaide üyesi Baykara'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye/İdlib'de bulunan üs bölgelerine ve bir konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti. Baykara'nın TSK'ya yönelik birçok eylem planladığı da ortaya çıkarıldı.

Örgüt adına birçok faaliyetlerde bulunduğu belirlendi

El Kaide üyesi Baykara, Türkiye, Suriye ve Irak'ta örgüt adına birçok faaliyet yürüttüğü, 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldığı, Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye/Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenlediği, Türkiye'de hassas noktalara ilişkin eylemler planladığı tespit edildi.

Takip edildiğini anlayınca Afrika'ya kaçtı

Terörist Baykara, Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığı tespit edildi. Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı. İfadesinde, sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf eden Baykara, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların da kim olduğunu söylediği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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