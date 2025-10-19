Haberler

Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde mısır patozu yapan 70 yaşındaki Cemil Öz, makinenin şaftına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde mısır patozu yapan yaşlı adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, dün Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Harmanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisine ait tarlada mısır patozu yapan Cemil Öz, patoz makinesinin şaftına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Öz'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
