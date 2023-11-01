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Miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan şüpheli ise yakalandı.