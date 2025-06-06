Miras Davası Kavgasında Dayısını Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Miras tartışmasında dayısını yaralayan şahıs tutuklandı

ADANA - Adana'da miras paylaşımı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan kavgada dayısını yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gezintiye çıkan Y.D. (44), miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi C. K.'nin iş yerinin önünden geçince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı öğrenen C. K.'nin oğlu Y. K. (24), olay yerine gidince taraflar arasında kavga çıktı. Y. K., dayısı Y. D.'yi darbedip, bıçakla saldırdı. Elinden yaralanan dayı, otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Y.K.'nin kız kuzeni A.Ç.kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Y. D., otomobille olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Y.D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 3 şüpheliyi de adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden C. K.'nin, "Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, 'Evinden çıkarsan, seni vururum' diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik"dedeği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y. K. tutuklandı. C. K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 2 şüpheli serbest kaldı.