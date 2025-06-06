Miras Davası Kavgasında Dayısını Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Miras Davası Kavgasında Dayısını Yaralayan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da miras paylaşımı nedeniyle husumetli taraflar arasında çıkan kavgada dayısını yaralayan Y.K., tutuklandı. Olay, otomobil ile giden Y.D.'nin eniştesi C.K.'nin iş yeri önünden geçerken tartışma çıkması üzerine meydana geldi. Kavga sonucunda Y.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Miras tartışmasında dayısını yaralayan şahıs tutuklandı

ADANA - Adana'da miras paylaşımı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan kavgada dayısını yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, önceki gün Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gezintiye çıkan Y.D. (44), miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi C. K.'nin iş yerinin önünden geçince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmayı öğrenen C. K.'nin oğlu Y. K. (24), olay yerine gidince taraflar arasında kavga çıktı. Y. K., dayısı Y. D.'yi darbedip, bıçakla saldırdı. Elinden yaralanan dayı, otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Y.K.'nin kız kuzeni A.Ç.kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Y. D., otomobille olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Y.D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 3 şüpheliyi de adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden C. K.'nin, "Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, 'Evinden çıkarsan, seni vururum' diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik"dedeği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y. K. tutuklandı. C. K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 2 şüpheli serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.