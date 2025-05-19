Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Kardeşini Yaraladı, Yengesini Öldürdü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan kavgada silahla kardeşini yaralayan, yengesini de öldüren şahıs tutuklandı.

Önceki gece iddiaya göre Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan kardeşler arasında çıkan tartışma kanlı bitmişti. Aynı binada oturan S.D. ile kardeşi E.D. ve yengesi Safiye D. arasında evin elektriğinin kesilmesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, S.D. ruhsatsız tabancasıyla kardeşi ve yengesine ateş etmişti. Olayda E.D. yaralanırken, vücuduna 6 kurşun isabet eden Safiye D. kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Jandarmadaki işlemleri tamamalanan S.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT