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Minik Serçe telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu! Çocuklar üzerinden 220 bin TL'lik vurgun

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Ünlü sanatçı Sezen Aksu, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı sıfatıyla Aksu'yu arayan dolandırıcılar, "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını iddia ederek Aksu'dan 220 bin TL aldı. Durumu fark eden asistanı, Beyoğlu Belediyesi ile iletişime geçince böyle bir kampanyanın olmadığı öğrendi.

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı sıfatıyla Sezen Aksu'yu arayan dolandırıcılar, "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını söyleyerek ünlü sanatçıdan 220 bin TL aldı. Minik Serçe emniyete giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

420 BİN LİRA YARDIMDA BULUNACAĞINI SÖYLEDİ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 70 yaşındaki usta sanatçı Sezen Aksu telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar Aksu'dan "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını dile getirdi. Aksu gelen bu teklifi kabul etti ve arayan kişilerle 420 bin TL'ye anlaştı. İlk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.

ASİSTANIN ŞÜPHESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu belediyesiyle irtibata geçti. Ancak belediye yetkilileri böyle bir kampanyanın olmadığını ifade etti. Aksu dolandırdığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Beyoğlu Belediyesi Sezen Aksu Beyoğlu Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

Osman İLÇİ:

Niyet önemli . Allah kabul etsin

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Billy gates:

SEN AĞLAMA DAYANAMAMMM

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Damla Sengul:

tek konserde geri alır parasını

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Ahmet Legolas:

Sezen aksuya akmışlar :D

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Barış O. B.:

Bu da mı :) Dolandırma hikayesini şarkı yapar 10 katını çıkarır sorun yok

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Bekir gül:

Bir kedim bile yok....

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