Minibüsün Motoruna Giren Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Minibüsün Motoruna Giren Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir minibüsün motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, kediyi sağlıklı bir şekilde çıkartarak tekrar doğaya saldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehir içi minibüsün motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gece saatlerinde, 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde park halindeki bir şehir içi minibüsüne sıkışan kedinin kurtarılması için ihbarda bulunuldu. Kedi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kedi, sağlıklı bir şekilde bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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