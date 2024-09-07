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Minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan minibüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Dereye düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan minibüsün son görüntüsü ortaya çıktı. Dereye düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı bekleyen Yusuf A.'yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.'ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik 3-sayfa Kestel Güncel Bursa Kaza

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