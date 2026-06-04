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Tekirdağ'da görünmez kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü küplere bindi

Tekirdağ'da görünmez kaza kamerada: Motosiklet sürücüsü küplere bindi
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Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden panelvan minibüsün çarptığı motosiklet devrildi. Kazanın ardından çileden çıkan motosiklet sürücüsünü, minibüs şoförü dakikalarca dil dökerek sakinleştirdi. İki sürücü kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldı.

Tekirdağ Çorlu'da geri hareket eden panelvan minibüsün çarptığı motosiklet devrildi. Olayın ardından çileden çıkan motosiklet sürücüsünü, duyarlı davranışıyla panelvan minibüs şoförü dakikalarca dil dökerek sakinleştirdi.

Bir binanın inşaat çalışmalarının devam ettiği Şeyhsinan Mahallesi Çobançeşme 2. Geçit Sokak'ta geri hareket eden Ogün Arpacı idaresindeki panelvan minibüs, yolda dönüş almak isteyen motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görünmez kaza sonrası yaralanan olmazken motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından çileden çıkan motosiklet sürücüsü, araç sürüsüne tepki gösterdi. Minibüs şoförü Ogün Arpacı, yakın mesafede olması dolayısıyla fark edemediğini belirterek, çılgına dönen motosiklet sürücüsünü duyarlı davranışlarıyla dakikalarca dil dökerek sakinleştirdi.

Minibüs şoföründen duyarlılık çağrısı

Kazayı anlatan minibüs şoförü Ogün Arpacı, "Motosiklet aracın arkasına çok yakın durmuş ve fark edemedim. Zaten kontrollü bir şekilde çıkarken çarptığım gibi hemen olayı fark ettim. Dikkatsiz olsam daha kötü sonuçlar yaşanabilirdi. Motosiklet sürücüleri bu tür durumlara karşı trafik güvenliği açısından biraz daha dikkatli olmasında fayda var" diye konuştu.

Kendi aralarında anlaşan iki sürücü daha sonra olay yerinden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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